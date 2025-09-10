Peste 20.000 de locuințe din Berlin, fără curent, după un incendiu provocat intenționat de un grup antimilitarist și anarhist

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:41
936 citiri
Pana de curent a afectat mai multe zeci de mii de locuințe FOTO Pixabay

Peste 20.000 de locuinţe din sud-estul Berlinului rămân fără curent, după ce un incendiu intenţionat la cablurile de înaltă tensiune a declanşat o pană majoră în capitala Germaniei. Stromnetz Berlin lucrează la restabilirea treptată a alimentării, care ar putea fi completă abia joi, în timp ce poliţia investighează posibile legături cu proteste locale şi atacuri anterioare asupra infrastructurii. Serviciile de urgenţă şi şcolile din zona afectată au fost perturbate.

Curentul electric este restabilit treptat în urma întreruperii despre care se crede că a fost determinată de un incendiu provocat intenţionat la cabluri de înaltă tensiune. Iniţial, aproximativ 50.000 de locuinţe au fost afectate.

Stromnetz Berlin i-a îndemnat pe locuitorii a căror electricitate a revenit să limiteze consumul pentru a ajuta la stabilizarea reţelei şi a le permite tehnicienilor să reconecteze alte gospodării.

Restabilirea completă ar putea să nu fie posibilă mai devreme de joi, a adăugat operatorul. Pana de curent a perturbat şi serviciile de urgenţă în unele zone, făcând temporar inaccesibile numerele de urgenţă ale poliţiei şi pompierilor, 110 şi 112. Numeroase şcoli din zona afectată erau închise miercuri.

Incendiul a survenit în cursul nopţii de luni spre marţi în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat mai devreme o purtătoare de cuvânt a poliţiei berlineze. Într-o scrisoare publicată pe platforma online de extremă stângă Indymedia, un grup care se declară antimilitarist şi anarhist afirmă că a vizat complexul tehnologic Adlershof, unde au sediul numeroase centre tehnologice şi câteva departamente ale Universităţii Humboldt.

Poliţia a menţionat că verifică autenticitatea scrisorii.

Pe aceeaşi platformă a fost revendicat în august un incendiu de origine criminală împotriva căilor ferate germane. Poliţia verifică de asemenea o posibilă legătură cu planurile companiei americane Tesla de a construi un centru de dezvoltare în zonă, care au declanşat deja proteste extinse, însă deocamdată nu există indicii concrete.

#berlin, #pana curent, #incendiu, #grup anarhist , #Germania
