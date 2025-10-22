Orașul în care circulația mașinilor ar putea fi limitată la doar 12 zile pe an de persoană

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 21:50
546 citiri
Orașul în care circulația mașinilor ar putea fi limitată la doar 12 zile pe an de persoană
Berlin FOTO Pixabay

O mişcare ecologistă germană, ”Berlinul fără maşini”, propune un referendum, în 2026 - dacă strânge 180.000 de semnături, în vederea unei reduceri drastice a circulaţiei automobilelor în centrul capitalei germane, după ce acest proiect a fost declarat constituţional în iunie, scrie cotidianul francez Le Figaro.

Potrivit proiectului ecologist, fiecare locuitor ar trebui să aibă dreptul să-şi folosească vehiculul doar 12 zile pe an în interiorul S-Bahn-Ring, o centură feroviară care delimitează centrul capitalei.

Această iniţiativă vrea să transforme majoritatea străzilor în ”zone cu circulaţie redusă”, după o perioadă de tranziţie de patru ani.

Concret, particularii vor dispune atunci de 12 perioade de 24 de ore pentru a-şi folosi vehiculul personal.

Alte 12 zile suplimentare vor fi acordate fiecărei persoane din gospodărie, iar astfel un cuplu cu trei copii poate conduce 60 de zile pe an.

Această măsură nu ar viza persoanele cu mobilitate redusă, taxiurile, serviciile de livrare, artizanii şi vehiculele de urgenţă.

PROIECT CONSTITUŢIONAL

La 25 iunie, Tribunalul Constituţional berlinez a validat constituţionalitatea proiectului.

Judecătorii au stabilit că această măsură, înscrisă într-un proiect de lege al folosirii drumurilor ”în interesul general”, nu încalcă niciun drept fundamental.

În această hotărâre se arată fără ambiguitate că conducerea unei maşini pe drumuri publice nu este un drept constituţional intangibil şi se recunoaşte că o reducere a traficului auto are obiective legitime de sănătate publică şi de protecţie a climei.

În urma acestei hotărâri, Camera Deputaţilor din Berlin are termen până la 25 noiembrie să deidă dacă adoptă sau respinge conţinutul esenţial al proiectului de lege.

Cel mai probabil, Camera va respinge acest proiect.

Partidul Uniunea Creştin Democrată (CDU, conservatori) al cancelarului Friedrich Merz, care se află la conducerea unei coaliţii locale, la Berlin, din care face parte Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), s-a opus în mod clar acestui referendum.

Preşedintele Comisiei Mobilităţii din Parlamentul Berlinului, Johannes Kraft (CDU), a catalogat aceste 12 zile drept un ”monstru birocratic” şi a denunţat o ”expropriere de facto”, care aduce atingere prosperităţii private.

REFERENDUM?

În cazul în care deputaţii berlinezi resping proiectul, ”Berlinul fără maşini” poate cere o consultare publică, în termen de o lună.

Într-o campanie de patru luni, mişcarea ecologistă le poate cere alegătorilor din Berlin să susţină un referendum.

În cazul în care 7% dintre alegători validează proiectul - adică dacă acesta strânge 180.000 de semnături -, un referendum urmează să fie organizat în 2026.

Dreapta berlineză este furioasă, în timp ce ”Berlinul fără maşini” îşi asumă poziţia radicală.

Obiectivul mişcării este să reducă drastic numărul de maşini aflate în circulaţie.

Viitorul Berlinului trebuie să aparţină securităţii, luptei împotriva modificărilor climatice şi sănătăţii, nu traficului neînfrânat al automobilelor”, proclamă iniţiatorii pe site-ul oficial.

Referendumul: „Voința poporului” sau mijloc de „manipulare grosieră”? De ce un referendum pentru eliminarea „privilegiilor” magistraților ar fi fost un eșec
Referendumul: „Voința poporului” sau mijloc de „manipulare grosieră”? De ce un referendum pentru eliminarea „privilegiilor” magistraților ar fi fost un eșec
Curtea Constituțională a României a respins luni, 20 octombrie, reforma pensiilor magistraților, asumată de Guvernul Bolojan în Parlament, iar voci din interiorul coaliției, inclusiv lideri...
Ce spune Sorin Grindeanu despre un referendum privind pensiile magistraților: „Am văzut în aceste două zile încercări de parazitare a alegerilor”
Ce spune Sorin Grindeanu despre un referendum privind pensiile magistraților: „Am văzut în aceste două zile încercări de parazitare a alegerilor”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, întrebat despre un posibil referendum pentru pensiile magistraților, că s-a hotărât în ședința de...
#berlin, #circulatie limitata masini, #referendum , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nemaivazut": se pregatea sa bata un penalty la ultima faza, dar ce a urmat i-a uimit pe toti! "Suspendare pe viata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Panică la o hală de producție din Mureș. 15 oameni au fost evacuați de urgență din cauza unei emanări de gaz toxic. Unul dintre ei a ajuns la spital
  2. Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior. Solicitarea a fost făcută după spectaculosul jaf de duminică
  3. Orașul în care circulația mașinilor ar putea fi limitată la doar 12 zile pe an de persoană
  4. Scandal uriaș la IPJ Timiș. Mai mulți șefi și foști șefi din instituție, cercetați de DIICOT într-un dosar de contrabandă
  5. Curtea Internaţională de Justiţie pregătește un aviz pe tema obligațiilor umanitare ale Israelului în Fâșia Gaza VIDEO
  6. „Arhitecții” criptomonedei lansate de Melania Trump, acuzați de fraudă
  7. Pierde sau nu România 231 de milioane de euro din cauza legii privind pensiile magistraților? Mesajul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene
  8. Se conturează o doctrină militară fundamental nouă. Armata viitorului va fi compusă din sisteme autonome, roboți și inteligență artificială, spune fostul șef al armatei ucrainene
  9. SUA își consolidează masiv prezența militară în Caraibe. Ținta: regimul Maduro din Venezuela
  10. Rusia a testat rachete nucleare cu raza de acțiune de 10.000 de kilometri. Exercițiul a fost urmărit, de la Kremlin, de președintele Putin

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 147 - România intră în război???