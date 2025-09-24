Regretele unei tinere care a vizitat Berlinul pentru prima dată: "Am făcut 3 greșeli în 48 de ore"

Călătoriile sunt o experiență plină de descoperiri și emoții, dar chiar și cei mai entuziasmați turiști fac greșeli, mai ales când vizitează un loc pentru prima dată. Se întâmplă să subestimăm timpul necesar pentru transport, să alegem cazări mai convenabile, dar mai îndepărtate, sau să ne epuizăm încercând să vedem „totul” într-un timp foarte scurt.

Este ceea ce a pățit o jurnalistă de călătorii când a ajuns pentru prima oară în Berlin, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"Călătoria mea de 48 de ore la Berlin a început și s-a terminat cu oboseală. Iar între timp nu am profitat cum trebuie de timpul avut.

În octombrie 2022, am făcut o excursie de două săptămâni prin Europa cu trenul. Prima oprire a fost Berlinul, urmat de Viena, trei orașe din Italia și Zurich.

Berlinul era plin de monumente istorice, picturi murale complexe, artiști stradali, parcuri verzi și cartiere de pe malul canalelor. Din păcate, am făcut trei greșeli care m-au împiedicat să apreciez cu adevărat împrejurimile și să profit de șederea mea scurtă."

"Ar fi trebuit să îmi cumpăr accesorii pentru somn în timpul zborului de noapte spre Berlin"

"Lipsa de somn nu m-a lăsat să fiu prezentă. Așadar, ar fi trebuit să fac tot posibilul să prioritizez odihna în timpul zborului de opt ore, pe timp de noapte, de la New York la Berlin.

A fost primul meu zbor internațional de noapte. Cum avionul pleca după ora mea de culcare, la 00:30, am crezut că voi reuși să dorm bine.

M-am simțit și mai încrezătoare când am observat că rândul meu de scaune era gol, ceea ce însemna că puteam să mă întind.

Zborul oferea accesorii de odihnă — pătură, dopuri de urechi, pernă cervicală și mască pentru ochi, la circa 15 dolari. Am decis că nu am nevoie de ele. Aceasta a fost o greșeală.

Deși am reușit să mă întind pe trei scaune, nu a fost suficient de confortabil pentru a dormi. Noaptea părea nesfârșită, iar eu am ațipit doar scurt, fără să mă odihnesc cu adevărat.

Pe măsură ce răsărea soarele, mă gândeam că dacă aș fi luat acele accesorii, poate aș fi reușit să dorm mai mult de jumătate de oră legată."

"A fost o greșeală să stau în afara orașului pentru o călătorie atât de scurtă"

"Când am aterizat în Berlin, tot ce îmi doream era să mă odihnesc. Totuși, nu terminasem călătoria — mai trebuia să iau un tren până la Airbnb.

Am stat la un hotel în Neustrelitz, un orășel aflat la circa o oră cu trenul de centrul Berlinului.

Am ales această cazare din două motive — ca să economisesc bani și pentru o experiență inedită. Le-am obținut pe ambele, dar am sacrificat ceva la care nici nu mă gândisem: timpul.

Dacă excursia la Berlin ar fi durat o săptămână, aș fi plecat fără regrete din Airbnb.

Însă, cum am avut doar două nopți la dispoziție, naveta de două ore pe zi m-a făcut să simt că irosesc din puținul timp avut în capitala Germaniei."

"La plecarea din Berlin am ales greșit locul în trenul de noapte"

"Când am rezervat trenul de 12 ore din Berlin spre următoarea destinație, Viena, aveam două opțiuni: un pat într-un compartiment comun pentru 3-6 pasageri sau un scaun înclinabil într-un vagon cu șase locuri.

Am ales a doua variantă, pentru 40 de dolari. A fost cel mai ieftin tren de noapte pe care l-am rezervat vreodată — și am înțeles imediat de ce.

Pe ambele laturi ale coridorului îngust se aflau compartimente cu uși glisante, fiecare cu câte șase scaune față în față.

Mi-a fost imposibil să dorm într-un spațiu atât de mic, împărțit cu cinci străini și bagajele lor, cu intrări și ieșiri pe tot parcursul nopții.

Deși scaunul se înclina mult, nu era loc suficient pentru ca toată lumea să își întindă picioarele. Am stat trează până dimineața, plină de regrete.

După călătorie, un reprezentant al companiei austriece OBB Nightjet a declarat pentru Business Insider că vagoanele cu scaune nu sunt recomandate pentru cursele de noapte. Acest lucru nu a făcut decât să-mi confirme că ar fi trebuit să plătesc mai mult pentru un pat.

Data viitoare când voi merge la Berlin, voi face alegeri mai inteligente, care să prioritizeze odihna pe drum și să îmi maximizeze timpul petrecut acolo".

