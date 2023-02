3 berline germane premium la mâna a doua: ghid comparativ pentru achiziție

Căutarea unei mașini la mâna a doua, care să prezinte calitățile unei veritabile limuzine, însă care să fie și prietenoasă cu buzunarul nostru, poate fi o corvoadă, de cele mai multe ori. Cu toate acestea, pentru o alegere cât mai sigură, ne putem uita în oferta celor trei mari constructori germani, ale căror berline de talie medie din fosta generație oferă calitate ireproșabilă, la prețuri decente.

Comparăm trei dintre cele mai populare sedanuri germane aflate la vânzare pe piața de mașini second-hand: BMW Seria 3, Audi A4 și Mercedes-Benz Clasa C, pentru a te ajuta să decizi care dintre ele merită banii pe care eşti dispus să-i investeşti.

BMW Seria 3 F30 este cel mai important model al acestui producător auto german. Nu numai că a definit motto-ul Ultimate Driving Machine al mărcii, dar a fost un factor definitoriu în segmentul de sedanuri de familie cu un accent sportiv.

Dacă eşti în căutarea unei mașini premium care îmbină un habitaclu luxos cu performanțe captivante și care are un caracter practic pentru familie, atunci poate doreşti să iei în considerare alte opțiuni care se află, de asemenea, în vârful acestei clase, cum ar fi Audi A4 B8 sau Mercedes-Benz Clasa C W205. S-ar putea ca alegerea să fie ceva mai dificilă, dar iată care sunt opțiunile de luat în considerare între aceste trei modele:

Interior

În ceea ce privește designul, se vede clar că Mercedes-Benz are ceva mai mult lux decât rivalii săi. Atenția la detalii impresionează, cum ar fi micile comutatoare de control al geamurilor, care sunt acoperite cu metal. Singurul lucru care dezamăgește în habitaclul Mercedes-Benz este ecranul de infotainment în stil tabletă, care apare ca o gândire ulterioară, mai ales atunci când este asociat cu un sistem de navigație Garmin entry-level voluminos. Sistemul COMAND îmbunătățit este mai bun, dar încă nu se ridică la nivelul rivalilor săi.

Audi produce interioare de înaltă calitate, care împărtășesc același design rezervat precum exteriorul său, dar materialele folosite sunt peste cele ale rivalilor săi. Google Maps și sistemul Virtual Cockpit sunt alte puncte forte, în timp ce sistemul Audi MMI rivalizează îndeaproape cu iDrive de la BMW, în ceea ce privește ușurința de utilizare.

Sistemul iDrive de la BMW din Seria 3 are o dispunere foarte intuitivă și o progresie logică a meniului, ceea ce îl face, fără îndoială, cel mai bun de pe piață, în acest moment. Habitaclul este un loc plăcut în care să te afli, dar, cu toate acestea, își împarte aspectul cu Seria 1 și Seria 2 - iar acest lucru poate părea puțin de generație veche.

Styling

Stilul este subiectiv, așa că ceea ce am putea spune că arată cel mai bine poate fi ușor contrazis de mulți. Fiecare mașină are propriul aspect distinctiv și propriile caracteristici dramatice și/sau agresive.

Este ușor să confunzi noul A4 cu modelul din generația anterioară, deoarece stilul său este evolutiv, dar încă foarte arătos - în special în echiparea sportivă S-Line.

Evident, Clasa C va lua premiul pentru că este cea mai elegantă. Mercedes-Benz are o abordare mai rezervată în ceea ce privește stilul său, în comparație cu rivalii săi, iar acest lucru îl face să pară mai scump. Este, fără îndoială, cel mai elegant din acest trio.

BMW Seria 3 și-a păstrat forma timp de câțiva ani și arată cel mai banal din acest trio, până acum. Cu toate acestea, este îmbunătățit cu o doză suplimentară de agresivitate vizuală, în versiunea de top M-Sport.

Aspectul practic

Atât Clasa C, cât și Seria 3 au un portbagaj de 480 de litri. Clasa C are o deschidere automată ca dotare standard, dar aceasta are o formă ciudată, ceea ce face dificilă încărcarea, în timp ce deschiderea Seriei 3 este mult mai bine conturată. Spațiul pentru capul pasagerilor din spate, la Clasa C, este limitat pentru pasagerii înalți, în timp ce Seria 3 se descurcă mai bine, chiar dacă are un scaun central spate ridicat.

Cel mai practic model din acest trio ar fi A4. Chiar dacă are și el un portbagaj cu o capacitate de 480 de litri, deschiderea sa mare, de tip cutie, permite încărcarea cu ușurință a obiectelor mari sau cu forme neobișnuite. Spre deosebire de rivalii săi, scaunele rabatabile în trei direcții ale lui A4 sunt standard, iar spațiul pentru pasagerii din spate este cel mai mare. De asemenea, dispune de spații generoase de depozitare mai mici (buzunare etc.).

Verdict

Performanță: Considerăm că Audi este câștigătorul aici, deoarece are cea mai bună manevrabilitate și performanțe de condus, iar motorul său 2.0TFSI depășește ofertele echivalente ale BMW și Mercedes-Benz.

Divertisment: iDrive de la BMW este înaintea echivalentului Audi MMI și mult mai bun decât divertismentul COMAND de la Mercedes-Benz, cu excepția basului de pe sistemul audio de la Mercedes-Benz. Butonul Sport de la BMW este, de asemenea, un detaliu fascinant.

Eleganță: Un Mercedes-Benz pe aleea casei + nu trebuie spus mai mult.

Nu vei avea remușcări pentru niciuna dintre aceste mașini. Mercedes-Benz Clasa C oferă o experiență de condus rafinată, cu luxul claselor superioare, împachetat într-o ofertă mai mică și mai eficientă. BMW Seria 3 este, de asemenea, foarte plăcut de condus, și oferă o utilizare sportivă impresionantă. Deși este puțin mai rezervat în aparență, Audi A4 oferă, de asemenea, o combinație câștigătoare de spirit practic, confort și viteză.