Ce obiective are Silvio Berlusconi cu echipa pe care a promovat-o în Serie A

Monza a promovat pentru prima dată în istoria clubului în Serie A, iar fostul premier italian Silvio Berlusconi, patronul echipei, a trasat obiective ambiţioase pentru acest proiect.

"O mare bucurie, Monza a fost fondată în 1912 şi nu ajunsese niciodată în Serie A. Acum suntem acolo. Brianza are echipa pe care o merită, are peste 70 de mii de cotizanţi şi este corect să aibă o echipă puternică în Serie A. Acum ne dorim să câştigăm campionatul şi apoi să mergem în Liga Campionilor. Anul acesta, am avut două bucurii, după campionatul câştigat de Milan", a declarat Berlusconi, potrivt gazzetta.it.

Alături de patron, ca de obicei, Adriano Galliani, colaborator al lui Berlusconi şi la AC Milan, a fost şi el extaziat de promovare: "A fost o cursă plină de emoţii, mai ales în ultimele săptămâni. Monza-Milan va fi o emoţie incredibilă, copiii mei mi-au cerut deja să o batem pe Inter".

Duminică, Monza a reuşit promovarea în Serie A după ce a învins, la baraj, în deplasare, cu scorul de 4-3, după prelungiri, pe Pisa, echipa jucătorilor români George Puşcaş şi Marius Marin. În tur, formaţia din provincia Brianza s-a impus cu 2-1.

Berlusconi a controlat AC Milan timp de 30 de ani, fiind preşedinte în perioadele 1986-2004, 2006-2008 şi 2011-2017. El a cedat clubul, la 3 aprile 2017, omului de afaceri chinez Yonghong Li şi, după ceva mai mult de un an, în septembrie 2018, a cumpărat echipa Monza, care evolua atunci în Serie C.

