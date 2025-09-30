Eșec neașteptat pentru Bernadette Szocs la turneul din China

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a cedat al doilea meci jucat pe tabloul principal al probei de simplu, la China Smash 2025.

Victoria cu Yuan Wan (Germania), scor 3-0 (11-5, 11-8, 11-5), i-a adus sportivei române calificarea printre primele 32 de jucătoare, însă tricolora nu a putut repeta evoluţia şi în faţa sportivei Li Yu-Jhun (Taipei, 68 mondial).

După un prim set echilibrat decis la limită, Bernadette Szocs (16 mondial) le-a pierdut şi pe următoarele, într-un meci încheiat 0-3 (11-13, 6-11, 8-11).

O altă româncă, Elizabeta Samara, a cedat luni în setul decisiv meciul de debut în proba de simplu, la China Smash 2025.

În primul meci de pe tabloul principal, Elizabeta Samara (#36 mondial) a întâlnit-o pe Yeh Yi-Tian (Taipei, #59 mondial), iar tricolora a avut parte de o revenire spectaculoasă, datorită jocului, în setul al doilea.

Cele două au variat strategiile şi loviturile la masa de joc, şi-au împărţit momentele bune, iar calificarea s-a jucat în decisiv, când Elizabeta Samara a pierdut la limită, scor 2-3 (7-11, 11-2, 5-11, 12-10, 9-11).

Ads