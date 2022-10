România s-a luptat cu Taiwan în China. Bernadette Szocs a făcut un meci magnific la Mondialul de tenis de masă. Scorul final

Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă sâmbătă de Taiwan, 1-3, într-un meci contând pentru faza grupelor la Campionatul Mondial de la Chengdu (China).

În prima partidă, Elizabeta Samara a pierdut dramatic, 3-2, confruntarea cu Chen Szu-Yu (2-11, 5-11, 13-11, 11-8, 6-11).

În a doua confruntare, Bernadette Szocs a obținut o victorie magnifică pentru România, 3-0 (11-6, 11-6, 11-8) cu Cheng I-Ching, o fostă jucătoare de Top 5 mondial.

Bernadette Szocs steps up to the plate again to face off against Chen Szu-Yu after an amazing win against Cheng I-Ching here at #ITTFWorlds2022!#Chengdu2022 is LIVE at https://t.co/n3fDYgyyrp, https://t.co/obRmtFmiao or the #WTT App 🎥 pic.twitter.com/lroj7eGyzF