Performanță fantastică izbutită de Guardiola și echipa lui: ce a reușit Manchester City în 2023, în afara celor cinci trofee câștigate

Echipa Manchester City a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Sheffield United, în etapa a XX-a a campionatului Angliei.

Golurile au fost marcate de Rodri (14) şi Alvarez (61).

Tot sâmbătă, Wolverhampton a trecut de Everton, scor 3-0, Aston Villa a învins Burnley, scor 3-2, iar Crystal Palace s-a impus cu Brentford, scor 3-1.

În 2023, Manchester City nu a pierdut niciun meci pe teren propriu! E pentru a treia oară în istorie când cetățenii reușesc o asemenea performanță într-un an calendaristic, după 2011 și 2017.

Guardiola a reușit să cucerească cinci trofee în 2023, campionatul, Liga Campionilor, CM al cluburilor și cele două cupe ale Angliei, iar cele cinci trofee au fost prezentate publicului înaintea partidei cu Sheffield.

The Etihad Stadium has been a happy home for @ManCity this year! 🏟️ pic.twitter.com/s9cuwyqHNQ