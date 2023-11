Un fost selecționer al Ungariei vine antrenor la Sepsi: “Acum să vedem dacă e el”

Patronul clubului Sepsi, Laszlo Dioszegi, a declarat că, după despărţirea de Liviu Ciobotariu, noul antrenor va fi anunţat joi seară. El nu a spus numele tehnicianului, însă a precizat că este vorba de un german.

”A fost dorinţa noastră (n.r. despărţirea de Liviu Ciobotariu). Totdeauna la fotbal ştiţi cum e, când nu sunt rezultate, trebuie să luăm o decizie. Echipa are nevoie de un şoc. Avem foarte mare nevoie de un şoc. Nu eram supărat pe antrenori. Nu poţi să schimbi 20 de jucători. Vreau să-i mulţumesc domnului Ciobotariu, cu el am ajuns aproape de grupele Conference League. Mâine, la ora 17:00, o să numim un alt antrenor. Am promis că doar mâine (n.r. îi va dezvălui identitatea) la ora 17:00. Este un antrenor străin. Nu a fost niciodată în România. Costel Gâlcă e încă în Polonia. Noi nu putem să mai aşteptăm. Noi am ales antrenorul. Este din Europa de Vest. E german. E un antrenor valoros, are un CV bun. E un antrenor care ştie să lucreze cu băieţii. Cred că va avea o mână de fier”, a spus Dioszegi la Digi Sport.

Întrebat dacă noul antrenor va fi Bernd Storck (fost selecționer al Ungariei, în perioada 2015-2017), el a răspuns: “Acum să vedem dacă e el (n.r. Bernd Storck) sau nu. Eu consider că dacă e un antrenor bun, o să îşi dea seama uşor-uşor. Antrenorul secund e din Sfântu Gheorghe şi o să vorbească cu el. Am discutat şi cu el. Ideile lui sunt pe placul meu. E un antrenor căruia îi place să atace, face pressing sus. Atunci redevenim echipa care am fost cu domnul Bergodi, când am avut posesia 55-65%”.