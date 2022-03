Controversatul fost proprietar şi administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, nu s-a sfiit să-l laude pe Vladimir Putin, chiar la o zi după ce Rusia a invadat Ucraina, informează mundodeportivo.es.

"Ca persoană, l-am găsit foarte direct şi onorabil. A făcut exact ceea ce a spus că va face, fără nicio discuţie", a declarat Ecclestone, 91 de ani, pentru Times Radio, într-un interviu care a avut loc pe 25 februarie, a doua zi după invadarea Ucrainei.

Jurnaliştii care l-au intervievat i-au atras atenţia lui Bernie Ecclestone că Putin nu s-a ţinut de cuvânt când a spus că Rusia nu va invada Ucraina.

"Circumstanţele se schimbă, nu-i aşa?”, l-a apărat din nou fostul şef al Marelui Circ pe liderul rus.

Ecclestone a vorbit despre cursa de Formula 1 de la Soci, înainte ca aceasta să fie anulată, şi a spus de ce credea că poate continua.

"Cred că depinde foarte mult de care este situaţia exactă dintre Ucraina şi Rusia. Nu va face nicio diferenţă dacă există o cursă în Rusia pentru ce s-a întâmplat în lume. Presupun că oamenii care sunt implicaţi în eveniment sunt cei care vor decide asupra lui. Cum poate cineva să judece ce se întâmplă acum? Poate că există oameni care cred că Rusia a făcut ceea ce trebuie”, a afirmat el.

Ecclestone a fost apoi întrebat dacă Marele Premiu al Rusiei s-ar putea desfăşura fără unele dintre vedetele Formulei 1 care au amininţat că nu vor participa, în special campionul mondial Max Verstappen: "Desigur că se poate, el este doar o persoană din eveniment. Cred că depinde în totalitate de Formula One Group şi de FIA ​​să decidă dacă ei cred că este corect sau nu.”

Bernie Ecclestone şi Vladimir Putin au fost marii arhitecţi ai intrării Rusiei în calendarul Formulei 1, în 2014. Ecclestone dorea de multă vreme să aducă F1 pe un circuit stradal de lângă Kremlin şi Piaţa Roşie a Moscovei, în stil Monaco, dar a optat în cele din urmă pentru Soci, după ce Putin i-a promis că va termina circuitul până în 2014. La 12 octombrie 2014, pista de la Soci a găzduit primul test de F1, în prima dintre cele opt curse consecutive care au avut loc acolo până în 2021.

Ecclestone a fost o figură aparte prin controversele pe care le-a creat, în urma acţiunilor şi declaraţiilor sale, şi prin admiraţia sa făţişă pentru dictatori.

În 2005, Danica Patrick debuta în IndyCar Series şi devenea a patra femeie care concura în celebra cursă Indianapolis 500. Ea s-a clasat pe locul 4, cea mai înaltă poziţie pentru o femeie, după ce se aflase 19 tururi la conducere, şi îşi anunţa cariera prodigioasă care avea să urmeze. Bernie Ecclestone a fost surprins de performanţele ei. Întrebat despre Danika, cu ocazia MP al SUA din acel an, desfăşurat tot la Indianapolis, Ecclestone a răspuns:

"Ea a făcut o treabă bună, nu-i aşa? Super. Nu mă gândeam că e în stare să reuşească aşa ceva. Ştii, eu aveam una dintre ideile acestea frumoase, că toate femeile ar trebui să se îmbrace în alb, aşa cum sunt toate celelalte aparate de uz casnic."

În 2009, Ecclestone a lăudat abilităţile lui Adolf Hitler de a rezolva lucrurile, stârnind un val de nemulţumire în comunităţile evreieşti. El şi-a cerut scuze, dar declaraţiile sale au rămas.

"În multe privinţe - şi presupun că e groaznic să spun asta - în afara faptului că Hitler s-a lăsat purtat de val şi convins să facă lucruri pe care nu ştiu dacă le dorea sau nu, el putea comanda foarte mulţi oameni, era capabil să rezolve lucruri. În cele din urmă a pierdut, aşa că nu a fost un foarte bun dictator pentru că fie avea toate lucrurile astea şi ştia ce se întâmplă şi insista, fie doar era purtat de val. Aşa că, în ambele situaţii, nu a fost un dictator", a spus Ecclestone.

El a subliniat că democraţia nu este benefică: "Democraţia nu a făcut prea mult bine multor ţări, inclusiv Marii Britanii".

Bernie Ecclestone consideră că Saddam Hussein era singurul care putea să ţină sub control Irakul. "Am făcut o mare greşeală când am susţinut ideea înlăturării lui Saddam Hussein. El era singurul care putea controla acea ţară. Intervenim în alte ţări şi nu avem nicio idee despre mentalitatea lor", a explicat Ecclestone.

În aprilie trecut, britanicul a participat la o conferinţă pe teme de publicitate şi şi-a exprimat părerea că Vladimir Putin ar trebui să conducă Europa.

Atunci, Ecclestone a anunţat că îl susţine pe candidatul la preşedinţia SUA Donald Trump şi că imigranţii nu au avut nicio contribuţie la dezvoltarea Marii Britanii.

Cea mai gravă situaţie în care s-a aflat omul de afaceri britanic a fost cea în care a fost acuzat de corupţie. Gerhard Gribkowsky, fost ofiţer de risc al băncii BayernLB, a fost condamnat, în luna iunie 2012, la opt ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie, abuz de încredere şi evaziune fiscală. Gribkowsky a afirmat că a primit 44 de milioane de dolari de la Ecclestone pentru a convinge banca să accepte vânzarea către CVC Partners a cotei deţinute din drepturile comerciale ale F1. Tranzacţia s-a făcut la o valoare subevaluată, banca germană estimând că a fost păgubită cu 400 de milioane de dolari.

Ecclestone a recunoscut că i-a dat bani lui Gribkowsky, dar nu ca mită, ci pentru că bancherul l-ar fi şantajat cu false dezvăluiri către fiscul britanic privind neplata unor taxe. Şeful F1 a fost nevoit să plătească autorităţilor germane suma de 100 de milioane de dolari pentru a scăpa de acuzaţii.

Scăpat ca prin urechile acului de închisoare, Ecclestone a oferit din nou o declaraţie "marcă înregistrată": "Am fost un pic idiot să le dau atâţia bani".

În 2017, Bernard "Bernie" Charles Ecclestone a fost dat afară de la conducerea Formula One Group, administratorul drepturilor comerciale ale F1, de noul proprietar al Marelui Circ, Liberty Media.

