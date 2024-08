Putin a comemorat morții de la școala din Beslan, pentru prima dată în 20 de ani. Liderul de la Kremlin, în genunchi în fața monumentului VIDEO

Vladimir Putin, președintele Rusiei, s-a deplasat marţi, 20 august, în Caucazul rus, la Beslan, pentru a aduce un omagiu victimelor unei sângeroase luări de ostatici de către un comando cecen, în urmă cu 20 de ani, într-o şcoală, a anunţat Kremlinul, potrivit AFP.

Este pentru prima dată când Vladimir Putin, care era deja preşedinte la acea dată, se deplasează chiar la locul tragediei.

Peste 1.000 de persoane luate ostatice pe 1 septembrie 2004 în şcoala numărul 1 din Beslan au fost ţinute timp de 50 de ore în condiţii atroce. Calvarul s-a soldat cu o baie de sânge: circa 330 de morţi, dintre care 186 de copii.

Sosit la Beslan, în Osetia de Nord, Putin a îngenuncheat pentru a depune trandafiri la un memorial în cimitirul unde sunt înhumate majoritatea victimelor, potrivit imaginilor difuzate de serviciul de presă al preşedinţiei ruse.

Aaaaaaaaand today Putin, an old Soviet KGB bureaucrat waging the largest European war since 1945, amid Ukraine’s ongoing offensive operation in Kursk, suddenly decided to go and send his fervent prayers to victims of the 2004 Beslan attack - roughly two weeks before the very… pic.twitter.com/3tYu1PFoME