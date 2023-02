Anunțul așteptat de toți fanii lui Beyonce. Programul oficial al super-turneului mondial

Beyoncé anunţă un nou turneu mondial. Cântăreaţa, care a avut succes anul trecut cu albumul său „Renaissance”, a anunţat miercuri oficial turneul mondial.

Până acum au fost anunţate doar date europene şi nord-americane, ceea ce sugerează că ar trebui să urmeze şi alte concerte, pe alte continente.

Programul actual începe la Stockholm pe 10 mai şi traversează Europa spre Varşovia pe 27 iunie, înainte de a continua peste Atlantic. Ultima dată anunţată până în prezent va fi 27 septembrie la New Orleans.

Primul turneu al cântăreţei în şapte ani include date în Marea Britanie, inclusiv Cardiff, Edinburgh şi Londra, urmate de spectacole în Europa şi America de Nord.

Interpreta melodiei „Break My Soul” va concerta pe 26 mai pe Stade de France, apoi pe 6 iunie pe Stade Groupama din Lyon şi în final pe 11 iunie la Marsilia, la Orange Vélodrome. Toate datele sunt listate pe site-ul oficial al turneului, tour.beyonce.com, dar momentan nu se ştie când vor fi puse în vânzare biletele.

Ca şi în concertele sale anterioare, şi în special în cel de la Coachella din 2018, care a făcut obiectul unui documentar pe Netflix, următorul său turneu ar trebui să ofere fanilor săi coregrafii impresionante.

Lansat la şase ani după „Lemonade”, „Renaissance” este un album cu 16 piese pe care apar Donna Summer, Giorgio Moroder sau James Brown.

