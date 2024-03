Anunț important pentru fanii lui Beyonce. Se va întâmpla vineri, la miezul nopții

Beyoncé, regina mondială a R'n'B-ului şi a pop-ului, îşi lansează primul album etichetat ca fiind de muzică country, inspirat de Texasul său natal şi care evidenţiază influenţa afro-americană în acest gen popular cu o imagine foarte conservatoare.

Cântăreaţa, actriţa şi femeia de afaceri afro-americană va lansa vineri, la miezul nopţii (04.00 GMT), "Cowboy Carter", actul II al trilogiei sale "Renaissance", scrie AFP.

Născută la Houston dintr-o mamă din Louisiana şi un tată din Alabama, Beyoncé, în vârstă de 42 de ani, a devenit la sfârşitul lunii februarie, chiar înainte de lansarea albumului, prima cântăreaţă de culoare care a intrat în topurile muzicale country, un gen muzical foarte popular în Statele Unite, asociat în mod tradiţional bărbaţilor albi.

Cu succesul "Texas Hold 'Em", ritmat de banjo, şi al single-ului "16 Carriages", lansat în timpul Super Bowl, la 11 februarie, artiştii country de culoare speră să beneficieze de o evidenţiere.

De la primul său grup feminin de gospel şi R'n'B, Destiny's Child, până la hit-ul său din 2016 "Daddy Lessons", Beyoncé, soţia rapperului şi omului de afaceri newyorkez Jay-Z (Shawn Corey Carter), a pus în evidenţă sudul său natal şi influenţa country asupra muzicii şi stilului său.

Acest gen muzical a pătruns dintotdeauna în activitatea "Reginei Bey", al cărei triumf mondial zguduie tradiţiile unei muzici country asociate mai degrabă cu muzicieni albi şi conservatori.

Potrivit istoricilor muzicii, banjo-ul, instrumentul original al muzicii country, bluegrass şi folk, îşi are rădăcinile în Caraibe în secolul al XVII-lea, fiind cântat de sclavii negri deportaţi din Africa în America. Adus în estul Statelor Unite, banjo-ul a fost preluat de populaţiile albe din Apalaşi în secolele următoare.

Muzica country neagră a existat dintotdeauna, dar muzicienii de culoare au fost ţinuţi în afara genului.

Cântăreaţă, compozitoare, dansatoare, producătoare, actriţă, Beyoncé este în prezent cea mai de succes artistă din istoria premiilor Grammy, distincţiile industriei muzicale americane.

Dar, în mod paradoxal, din cele 32 de premii obţinute, ea nu a câştigat niciodată premiul pentru cel mai bun album. Soţul ei, Jay-Z, a reaprins controversa legată de lipsa ei de diversitate, criticând industria muzicală la recenta ediţie a premiilor Grammy din 5 februarie.

Beyoncé a fost, de asemenea, victima rasismului în 2016, după ce a interpretat piesa sa country "Daddy Lessons" la premiile asociaţiei genului muzical.

În ultimii ani, artişti de culoare, precum Mickey Guyton şi Brittney Spencer, au reuşit chiar să pătrundă în muzica country.

Ca un semn al acestei recunoaşteri tardive, celebrul cântec folk şi country "Fast Car" al lui Tracy Chapman din 1988 a câştigat premiul pentru cel mai bun cântec 2023 la Country Music Awards, dar asta după ce cântăreţul alb Luke Combs a făcut un cover.

Pentru Charles Hughes, autorul cărţii "Country Soul: Making Music and Making Race in the American South", perioada country a lui Beyoncé "revendică o parte din identitatea sa muzicală şi rădăcinile sale din Houston", metropola cosmopolită din Texas.

Pentru moment, "industria muzicală dominată de albi şi muzica country le cer artiştilor de culoare şi de rasă mixtă să dea dovadă de sinceritate şi de bună credinţă", continuă analistul.

În ultimii 15 ani, Beyoncé "s-a orientat cu adevărat spre rădăcinile sale texane", insistă Hughes, ceea ce "a provocat ostilitatea oamenilor care spun 'Oh, ea nu poate cânta country'".

