Beyonce, data in judecata de doua fane, dupa ce s-au ales cu oase rupte

Cantareata Beyonce a fost data in judecata de doua fane, care sustin ca au avut de suferit, inclusiv fizic, de pe urma neglijentei artistei si a staff-ului ei.

Acestea sustin ca, desi venisera cu ore bune inainte de concertul lui Beyonce din Chicago, anul trecut, cand s-a dat drumul publicului pe stadion au fost calcate in picioare, la propriu, alegandu-se cu mai multe fracturi.

Cele doua, Raquel Castellanos ai Gabriella Davidson, au dat-o in judecata nu doar pe Beyonce, ci si pe promoterul Live Nation, dar si pe cei care detin locul in care s-a desfasurat concertul, informeaza ContactMusic.

Cele doua fete, care se declara fane inraite ale lui Beyonce, povestesc ca au venit mult mai devreme pentru a prinde locuri cat mai in fata. Cand portile s-au deschis, nu s-au luat niciun fel de masuri pentru a se asigura un acces civilizat, in ordinea sosirii, sustin ele. Au fost calcate in picioare, astfel ca s-au ales cu oase rupte si si-au pierdut cunostinta. Au ajuns la spital cu rani si fracturi multiple, pierzand, bineinteles, si concertul.

Deocamdata nu se stie cat cer cele doua daune pentru suferinta indurata.

