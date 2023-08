Beyonce, femeia anului 2009

Cantareata Beyonce Knowles a fost desemnata "Femeia anului" in cadrul evenimentului Billboard's annual Women in Music, care a avut loc pe 2 octombrie la Pierre Hotel din New York.

In cadrul aceluiasi eveniment, Lady GaGa a primit trofeul "Rising Star". Lady GaGa a purtat o tinuta ciudata, ca de obicei: o rochie decorata cu pene si par uman.

"Acum un an nici prin cap nu-mi trecea ca ma voi afla aici si voi primi acest premiu", a spus Lady GaGa.

