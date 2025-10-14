Beyonce i-a facut cadou sotului cea mai rapida masina din lume

Ca parte dintr-un cuplu ce se respecta si care anul trecut a fost declarat cel mai banos, cu castiguri de 68 de milioane de lire sterline, Beyonce nu avea alta scapare decat sa-i cumpere sotului, de ziua lui, cea mai rapida masina din lume, deloc ieftina.

Conform Daily Mail, artista a platit pentru bolid, un Bugatti Veyron Grand Sport, nu mai putin de 2 milioane de dolari. Jay-Z a implinit in urma cu 5 zile 41 de ani. Autoturismul poate ajunge pana la o viteza de 410 kilometri la ora. Conform tabloidului The Sun, Beyonce a comandat masina de acum un an.

Cei doi detin deja un Rolls Royce Phantom, Ferrari F430 Spider, Maybach 62S si un Pagani Zonda Roadster. Odata cu achizitia masinii, Jay-Z intra in clubul select al detinatorilor acestei super masini, club din care mai fac parte Simon Cowell, Tom Cruise, Ralph Lauren, dar si sotul lui Gisele Bundchen, sportivul Tom Brady.

