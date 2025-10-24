Cum a reusit Beyonce sa-si ascunda sarcina

Autor: Dumitru Constantinescu
Duminica, 04 Septembrie 2011, ora 09:53
2613 citiri
Cum a reusit Beyonce sa-si ascunda sarcina
Foto: news.com.au

Celebra cantareata a reusit sa pastreze pana de curand un secret care ar fi urmat sa iasa singur la iveala.

Ea si sotul ei, rapperul Jay Z, au pastrat secretul sarcinii acesteia cu strasnicie, scrie news.com.au. Saptamana trecuta, ea a ales un moment spectaculos pentru a face publica marea veste: premiile MTV.

A spus "Am o surpriza pentru voi" si a facut anuntul inainte de a canta noul ei single, "Love on Top". A mai transmis apoi publicului: "Vreau sa simtiti si voi dragostea care creste in mine". Tinand acest secret, cantareata a luat in calcul o serie de factori. A facut acum anuntul, abia in a patra luna de sarcina.

Beyonce a ascuns semnele sarcinii cu ajutorul unor tinute special concepute. Anumiti stilisti au marturisit ca au observat o schimbare in modul in care ea se imbraca in ultimele luni. Imbracamintea aleasa a atras in ultimul timp atentia asupra picioarelor, avand rolul de a insela ochiul.

Bijuteriile au fost un alt element foarte important in deturnarea atentiei publicului. A mai existat un indiciu dat de ea, in iunie. Intr-un interviu acordat lui Piers Morgan, cantareata a spus ca planuia o familie.

#sarcina beyonce jay z, #premiile mtv muzica single , #stiri Beyonce
