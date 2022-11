Reacția nebună a comentatorului la torpila reușită de Bianca Bazaliu, care a adus victoria României în meciul cu Spania VIDEO

România a învins cu Spania, scor 28-27, obșinând primele puncte în grupa principală II la Campionatul European de handbal și speră la calificare în semifinale.

Bianca Bazaliu a încris golul victoriei pentru naționala în ultima secundă a meciului, de la 15 metri, declanșând bucuria în tabăra noastră, dar și o reacție nebună a comentatorului meciului, pe canalul oficial al turneului, care a urlat la microfon și apoi a pornit o serie întreagă de laude: Ce gol, de necrezut, absolut fanstastic, de nicăieri, victorie pentru România.

Naționala de handbal feminin mai are de jucat cu Muntenegru, pe 15 noiembrie, iar o zi mai târziu, sportivele noastre vor evolua cu Germania.

Primele două clasate din grupă vor merge în semifinale, iar locurile 3 din cele două grupe vor juca un meci pentru clasament.

𝐔𝐍𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐀𝐁𝐋𝐄!! 😱 Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! 🇷🇴 What a moment! 😳#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/xOlDjibeeg