Ce-a făcut Bianca Andreescu la Wimbledon, cu una dintre cele mai în formă tenismene

Italianca Jasmine Paolini, numărul 7 în ierarhia tenisului feminin, s-a calificat vineri în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon după ce a învins-o pe canadianca de origine română Bianca Andreescu, locul 176 mondial, în două seturi, 7-6 (7/4), 6-1.

Jasmine Paolini, finalistă recent la Roland Garros, nu mai câştigase până în acest an niciun meci la Wimbledon, notează agenţia ANSA. Italianca în vârstă de 28 de ani, a cărei mamă are origini poloneze, daneze şi ghaneze, s-a impus după circa o oră şi jumătate de joc în duelul cu Bianca Andreescu, campioana din 2019 de la US Open, care a fost la un moment dat locul 4 WTA.

Următoarea adversară a lui Paolini va fi învingătoarea dintre ucraineanca Marta Kostiuk (19 WTA) şi americanca Madison Keys (13 WTA).

Italianca a ajuns în optimi de finală şi la primul turneu de Mare Şlem al anului, la Australian Open. Până recent, ea nu câştigase niciun meci pe iarbă în circuitul WTA, ea reuşind acest lucru la Eastbourne, unde a atins semifinalele.

În optimile de la Wimbledon a acces şi americanca Emma Navarro (17 WTA), care a eliminat-o pe rusoaica Diana Şnaider (30 WTA) în trei seturi, 2-6, 6-3, 6-4.

În alt meci din turul al treilea, neozeelandeza Lulu Sun (123 WTA) a dispus de chinezoaica Lin Zhu (61 WTA) după două seturi foarte echilibrate, 7-6 (7/4), 7-6 (8/6).

