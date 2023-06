Bătăie în tribune la Roland-Garros. Bianca Andreescu și-a pus mâinile în cap când a văzut FOTO

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu a reușit cea mai bună performanță a sa la turneul de Grand Slam de la Roland-Garros, calificarea în turul al treilea al competiției.

Joi, în turul secund, Bianca Andreescu (42 WTA) a învins-o fără mari probleme, scor 6-1, 6-4, pe americanca Emma Navarro (75 WTA).

Câștigătoare la US Open în 2019, Bianca nu trecuse până acum niciodată de turul al doilea în celelalte mari turnee de Grand Slam.

La finalul partidei, Bianca a făcut un gest care a declanșat isterie în tribune. Astfel, ea și-a aruncat prosopul cu spatele la spectatori (la fel cum se întâmplă cu buchetul miresei la o nuntă), iar fanii s-au bătut, la propriu, pentru a-l prinde. Când s-a întors și a văzut ce reacție a provocat, canadianca și-a pus mâinile în cap.

Bianca Andreescu throws her towel to the fans 🥰

She re-enacts a scene from a wedding by throwing the towel with her back faced towards the crowd

And just like a wedding, there are people tugging over who gets the towel 😂

So who’s getting married next? pic.twitter.com/M7IMfxfFSY