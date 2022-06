Bianca Andreescu, aproape de o mare victorie la WTA Berlin. Ce șansă uriașă a ratat canadianca

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu s-a oprit în optimile de finală ale turneului WTA de la Berlin, fiind învinsă în trei seturi, 6-4, 2-6, 7-6 (9/7), de Karolina Pliskova din Cehia, favorita numărul 4, într-o partidă disputată miercuri.

Andreescu, campioană la US Open în 2019, a servit pentru meci, la scorul de 5-4 în favoarea sa, în setul decisiv, dar s-a înclinat în final la tiebreak, după 2 ore şi 11 minute de joc.

Pliskova va juca în sferturile de finală cu câştigătoarea duelului dintre americanca Cori Gauff, finalistă luna aceasta la Roland Garros, şi chinezoaica Xinyu Wang.

Gauff, cap de serie numărul 7, a disputat miercuri primul ei meci după finala pierdută pe 4 iunie la Paris, în faţa polonezei Iga Swiatek, reuşind să o elimine în două seturi, 6-2, 7-6 (7/2), pe americanca Ann Li, în primul tur al competiţiei din capitala Germaniei.

Rusoaica Daria Kasatkina a acces în sferturi la Berlin după ce s-a impus cu 5-7, 6-1, 6-1 în faţa compatrioatei sale Ekaterina Alexandrova şi urmează să o înfrunte pentru un loc în semifinale pe grecoaica Maria Sakkari, favorita numărul 2, învingătoare cu 6-1, 7-5 în partida cu australianca Daria Saville.

Rezultate:

Turul 1

Cori Gauff (SUA/N.7) - Ann Li (SUA) 6-2, 7-6 (7/2)

Turul 2

Aliaksandra Sasnovici (Belarus) - Andrea Petkovic (Germania) 6-4, 6-4

Karolina Pliskova (Cehia/N.4) - Bianca Andreescu (Canada) 6-4, 2-6, 7-6 (9/7)

Daria Kasatkina (Rusia/N.6) - Ekaterina Alexandrova (Rusia) 5-7, 6-1, 6-1

