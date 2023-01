La Australian Open se joacă și dacă ai Covid! Bianca Andreescu a luat foc la auzul veștii: "La naiba!"

Conform noilor reglementări de la Australian Open, jucătorii pot continua fără probleme în turneu și dacă sunt depistați pozitiv la coronavirus.

Australienii trec de la o extremă la alta. După ce s-au remarcat prin condițiile extrem ee dure impuse în ceea ce privește Covidul, acum au relaxat total reglementările. Astfel, un jucător poate continua fără probleme la Australian Open chiar dacă este depistat pozitiv.

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română, a reacționat la auzul veștii. "Ultima dată când am fost la Melbourne am stat două săptămâni în carantină. La naiba!".

Anul trecut, Bianca Andreescu a fost nevoită să stea două săptămâni într-o cameră de hotel după ce antrenorul ei, Sylvian Brunneau, a fost test pozitiv.

Totdată, Novak Djokovic a fost protagonistul unei telenovele, fiind în cele din urmă expulzat din țară întrucât era privit ca un anti-vaxer.

Last time I was in Melbourne I was quarantined in my room for 2 weeks. Damn https://t.co/t6TSVfP5Wk