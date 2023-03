Bianca Andreescu, calificare spectaculoasă la Indian Wells. Misiune infernală în turul următor

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (36 WTA) s-a calificat duminică în turul trei al turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

În turul secund, Bianca Andreescu a obținut o victorie spectaculoasă, 4-6, 6-4, 6-3, contra unei favorite locale, americanca Peyton Stearns (126 WTA), deținătoare a unui wild-card.

În runda următoare, Andreescu va avea o misiune infernală în confruntarea cu lidera momdială Iga Swiatek, care a spulberat-o pe Claire Liu (SUA) cu 6-0, 6-1.

Back at the scene of the climb ⬆️

2019 Indian Wells champion @Bandreescu_ survives Stearns 4-6, 6-4, 6-3, setting up a third-round showdown with Swiatek!#TennisParadise pic.twitter.com/XeeVDRFPCU