Bianca Andreescu, învinsă fără drept de apel la Montreal: cine s-a impus în meciul vedetă al zilei

Cel mai așteptat meci de la Montreal a avut-o în prim plan pe Bianca Andreescu, favorita publicului local.

Jucătoarea cu părinți români, îmbrăcată într-o rochie roz Barbie, a fost susținută puternic din tribune, dar nu a avut nicio șansă în primul tur.

Camila Giorgi s-a impus în fața Biancăi, scor 6-3, 6-2, într-o oră și 33 de minute.

Pentru Giorgi, care a câștigat turneul anul trecut (ținut la Toronto), a fost a șaptea victorie la rând în Canada.

