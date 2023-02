Bianca Andreescu defilează la turneul din Thailanda. Adversara diin sferturi a jucat în semifinale la Australian Open

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu (42 WTA, principala favorită) s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, după ce a dispus, în optimi, în două seturi, 6-2, 7-5, de rusoaica Anastasia Zaharova (186 WTA).

Andreescu a avut nevoie de doar o oră şi jumătate pentru a-şi adjudeca partida, iar în runda următoare va juca împotriva ucrainencei Marta Kostiuk (60 WTA, favorită nr. 5), tenismena cu care Gabriela Ruse a ajuns în semifinalele probei de dublu la Australian Open.

Rezultate de joi:

Tatjana Maria (Germania/N.6) - Daiana Iastremska (Ucraina) 6-0, 6-4

Heather Watson (Marea Britanie) - Han Na-Lae (Coreea de Sud) 6-3, 5-7, 6-4

Bianca Andreescu (Canada/N.1) - Anastasia Zaharova (Rusia) 6-2, 7-5

Marta Kostiuk (Ucraina/N.5) - Nao Hibino (Japonia) 6-3, 7-6 (9/7).

🅱️⏩️@Bandreescu_ slides into the Hua Hin quarterfinals with a 6-2, 7-5 win over Zakharova under the lights!#ThailandOpen pic.twitter.com/Ix0pD1Hdxq