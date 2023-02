Bianca Andreescu e de neoprit la WTA Thailanda. Victorie clară contra unei semifinaliste la Australian Open

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu (42 WTA, principala favorită) s-a calificat joi în semifinalele turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, după ce a dispus, în sferturi, în două seturi, 6-0, 7-6, de ucraineanca Marta Kostyuk (60 WTA).

Andreescu a avut nevoie de doar o oră şi jumătate pentru a-şi adjudeca partida contra semifinalistei în proba de dublu de la Australian Open (în pereche cu românca Gabriela Ruse, iar în semifinale va juca împotriva unei alte ucrainence, Lesia Tsurenko (136 WTA).

Sweet Relief 😅@Bandreescu_ overcomes a 2nd set momentum roll to close out Kostyuk in Hua Hin to reach her 9th semifinal!#ThailandOpen pic.twitter.com/aXLDiJUtva