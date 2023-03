Imagini sfâșietoare cu Bianca Andreescu: a plâns minute în șir pe teren și a plecat în scaun cu rotile VIDEO

Momente dramatice pentru Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română.

Ea juca în optimi la Miami Open împotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Andreescu pierdse primul set cu 7-6, dar conducea cu 2-0 în setul al doilea.

Alexandrova a pus o scurtă, la care Andreescu s-a repezit să ajungă. Piciorul i-a alunecat și Bianca s-a accidentat groaznic. Prăbușită pe teren, a plâns de durere și i-a spus arbitrului: "Niciodată nu am simțit așa ceva!".

Și mama ei a plâns în tribune, în vreme ce Bianca era scoasă de pe teren în scaun cu rotile.

Bianca does not deserve this again.

“I’ve never felt this kind of pain before.”

This audio is heartbreaking to listen to.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.

Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.

Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca’s face as she leaves the court in a wheel chair.

She looks so broken. No one deserves this.

Everyone send her your prayers tonight 🙏🏼 pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ