Bianca Andreescu a făcut show la conferința de presă după ce a bătut-o pe Emma Răducanu VIDEO

Jucătoarea de tenis canadiană de origine română, Bianca Andreescu a învins-o miercuri în primul tur de la Miami Open pe sportiva britanică de origine română Emma Răducanu.

După un meci care a durat 2 ore şi 33 de minute, Bianca Andreescu (22 de ani, nr 31 WTA) a dispus în trei seturi de Emma Răducanu (20 de ani, nr. 72 WTA). Bianca şi-a adjudecat primul set cu 6-3, iar Emma s-a impus în cel de-al doilea cu 6-3. Setul decisiv a fost câştigat de jucătoarea canadiană cu 6-2.

În turul al doilea Bianca Andreescu o va înfrunta pe Maria Sakkari, din Grecia, favorita nr 7 a turneului de la Miami. Sakkari are 27 de ani şi ocupă locul 10 WTA.

După meciul cu Emma Răducanu, Bianca Andreescu a făcut spectacol la conferința de presă. Ea a fost întrebată de Orange Bowl, turneu dedicat juniorilor pe care l-a câștigat de două ori, în 2014 și 2015. Ea nu și-a mai amintit unde s-au ținut acele turnee, dar apoi s-a mândrit că le-a cucerit "back to back" - unul dupa altul.

Ultimul punct al meciului

A great match today between Bianca and Emma, the girls with Romanian in their blood. Binaca got the early set lead, but Emma came storming back to force the decider. But Bianca is so dangerous in 3rd set and got the win. Bianca Andreescu defeated Emma Raducanu 6-3, 3-6, 6-2. pic.twitter.com/EFdboqOK9O