Bianca Andreescu, interviu emoționant înainte de debutul la Stuttgart: "Cariera mea se scurgea"

Bianca Andreescu și Emma Răducanu, jucătoarele cu părinți români, au prefațat sezonul de zgură care pentru ele începe cu turneul de la Stuttgart.

Pentru Bianca Andreescu este primul turneu după o pauză de 7 luni. În tot acest timp s-a resetat mental, dar a și muncit.

"Așa a fost viața mea din ultimii ani, lipsită de consistență. Dar sunt foarte, foarte fericită că pot să joc din nou. Ultimele luni au fost foarte dificile dar, oricât de clișeistic ar suna, simt că m-am regăsit și am dezvoltat o pasiune mai apăsată pentru sportul ăsta. Și am realizat că iubesc cu adevărat acest sport.

Eram foarte autocritică și asta era nesănătos. Și mi-am spus că trebuie să se schimbe ceva, altfel cariera mea se scurge.

Am avut o pregătire excelentă pentru sezon, care durează deja de 7 săptămâni, o perioadă mai puțin normală. Înainte, cea mai lungă perioadă de pregătire fusese de o lună. Deci e bine că am avut acest timp la dispoziție să revin în formă, pentru că o pauză de câteva luni nu e tocmai ușoară. A fost nevoie de timp să-mi recapăt energia. În prima fază a fost complicat să fiu pe teren și să lovesc mingi în stânga și-n dreapta, dar mă așteptam la asta, iar acum sunt fericită cu modul în care am intrat din nou în ritm", a mai spus Bianca, citată de jurnalistul român Mircea Meșter, prezent la turneul de la Stuttgart.

Andreescu joacă azi cu Jule Niemeier, din Germania, în jurul orei 19.30.

Emma Răducanu a fost întrebată despre jucătoarele care au luat o pauză mare, Naomi OSaka sau Bianca Andreescu. "Eu respect orice decizii iau ele dacă asta funcționează în cazul lor. În cazul meu, chiar dacă n-am avut tocmai cel mai bun început de sezon sau final de sezon în 2021, nu cred că o pauză ar fi decizia care ar funcționa. Nu-mi pasă de câte ori pierd în primul tur, sunt sigură că la un moment dat o să înceapă să se rezolve lucrurile".

