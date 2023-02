Bianca Andreescu face furori în Thailanda! Ținuta super-elegantă a tenismenei de origine română FOTO

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (42 WTA) participă în această săptămână la turneul de 250 de puncte de la Hua Hin (Thailanda), acolo unde este principala favorită.

Printre meciuri și antrenamente, Bianca Andreescu e provocată de organizatori pentru diverse activități extra-sportive.

Astfel, tenismena a avut parte experiență inedită, aceea de a testa tradițiile thailandeze, inclusiv cele culinare, tenismena fiind pusă chiar să gătească anumite specialități.

De asemenea, cu ocazia unei seri speciale dedicate jucătoarelor, Bianca a făcut furori cu ținuta extrem de elegantă, într-o o rochie scurtă și cu tocuri impresionante.

”De câte ori am ocazia să mă îmbrac elegant, o voi face”, a amintit ea pe Twitter.

Marți, Bianca Andreescu s-a calificat în turul secund după o victorie clară, 6-3, 6-4, cu britanica Harriet Dart (104 WTA).

Any chance I get to doll up I will hehe🤭 pic.twitter.com/c0XgrscPVd