Bianca Andreescu a făcut un meci mare cu Cori Gauff la San Diego. Răsturnare miraculoasă de scor în setul decisiv

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (57 WTA) a fost eliminată în optimile turneului de 500 de puncte de la San Diego.

Bianca Andreescu a făcut un meci mare cu americanca Cori Gauff (8 WTA), cap de serie 6, care s-a impus în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-3, după un meci de două ore și jumătate.

Remarcabil e faptul că Gauff a revenit miraculos în setul decisiv de la 0-2 și 15-40.

În sferturi, Cori Gauff o va întâlni pe lidera mondială Iga Swiatek.

Coco Gauff comes from 0-2, 15-40 down in the third to take out Bianca Andreescu 6-4, 4-6, 6-3. 💪🏼 The #6 seed is through to her 8️⃣th quarterfinal of the year. 👊🏼

Up next: Swiatek 👀🍿#CocoGauff#SanDiegoOpen pic.twitter.com/zC1dA83n7K