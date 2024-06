Lacrimi de fericire pentru Bianca Andreescu: ce a reușit jucătoarea cu părinți români

După doi ani în care s-a luptat cu foarte multe accidentări, Bianca Andreescu va juca din nou o finală în circuitul WTA. Ea s-a calificat în ultimul act la Hertogenbosch (Țările de Jos).

Bianca Andreescu, locul 228 WTA, fosta campioană de la US Open, a revenit într-o finală de turneu WTA după doi ani.

Jucătoarea cu părinți români a învins-o pe Dalma Galfi, din Ungaria, locul 138 WTA, scor 6-4, 6-2 și s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Hertogenbosch.

Bianca Andreescu va juca în finală cu o rusoaică, învingătoarea din meciul Samsonova - Alexandrova.

Bianca Andreescu a fost emoționată după meci: „Înseamnă totul. Nu am avut cea mai ușoară carieră... După 2019 cu accidentări și toate astea... toată munca pe care am depus-o a dat roade. Nu am renunțat niciodată. Înseamnă foarte mult pentru mine".

B 👏 I 👏 B 👏 I @Bandreescu_ is into her first final in two years!!! #LibemaOpen pic.twitter.com/Zb4Q9msln0 — wta (@WTA) June 15, 2024

