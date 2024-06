Bianca Andreescu a revenit într-o finală WTA după doi ani. Ea a jucat în ultimul act chiar în ziua în care a împlinit 24 de ani.

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană cu părinți români, a fost învinsă de Liudmila Samsonova (locul 15 WTA) în finala turneului de la Hertogenbosch (Olanda).

Rusoaica s-a impus cu 4-6, 6-3, 7-5 după două ore și jumătate de joc.

Pentru Bianca Andreescu (locul 226 WTA) a fost prima finală după doi ani. Ea va reveni de mâine în Top 200.

Andreescu a împlinit 24 de ani în ziua finalei - 16 iunie.

"Cu siguranță nu e trofeul pe care mi l-am dorit, dar e un pas înainte pentru mine. E supărător, dar simt că vin lucruri bune pentru mine", a spus Bianca Andreescu. Ea a mulțumit echipei sale, apoi a izbucnit în plâns.

Înainte de a-și încheia discursul, în lacrimi, ea a avut câteva cuvinte de mulțumire și pentru fanii români care au sprijinit-o în Olanda: "Vă iubesc foarte mult!".

