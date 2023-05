Bianca Andreescu, magnifică la Roland-Garros, după cel mai dramatic moment al carierei FOTO

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (42 WTA) s-a calificat marți în turul secund al turneului de la Roland-Garros.

După un meci extrem de spectaculos, Bianca Andreescu a eliminat-o pe bielorusa Victoria Azarenka (18 WTA și cap de serie 18), scor 2-6, 6-3, 6-4.

În turul următor, Bianca Andreescu se va întâlni cu americanca Emma Navarro.

Pentru Bianca e o victorie magnifică, în condițiile în care cu câteva luni în urmă, la Miami, a fost nevoită să părăsească terenul în scaun cu rotile, din cauza unei accidentări.

The atmosphere for Bianca Andreescu tonight was pure electricity

She deserves every bit of love that was sent her way tonight.

A few months ago, she was wheeled out of Miami Open with tears in her eyes

But here she is.

Competing & fighting like her life depends on it. 🥹❤️ pic.twitter.com/pY25YbauVG