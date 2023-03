Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (31 WTA) s-a calificat duminică în optimile de finală ale turneului de 1000 de puncte de la Miami.

Bianca Andreescu a obținut o victorie superbă contra americancei Sofia Kenin (164 WTA), câștigătoare la Australian Open în 2020.

În optimi, Bianca Andreescu va evolua cu rusoaica Ekaterina Alexandrova.

După meci, Bianca Andreescu a rămas mască în momentul în care reporterul a botezat-o „Monica”. Jucătoarea canadiană a recurs la un gest nostim, care a stârnit hohote de râs în tribune, făcându-se că îl lovește pe acesta.

Bianca Andreescu’s reaction to the interviewer in Miami calling her Monica 😂 pic.twitter.com/3huWi2rZla