Bianca Andreescu a obținut calificarea în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma.

Jucătoarea canadiană cu părinți români a învins-o pe Nuria Parrizas-Diaz (Spania, locul 51 WTA), scor 6-3, 7-6.

A fost un meci extrem de disputat, iar Bianca a "explodat" de bucurie la final.

La conferința de presă, ea a glumit cu poloneza Iga Swiatek, în momentul în care liderul WTA a trecut pe lângă ea. "Ieși de aici. Ai avut momentul tău, haide!"

Bianca Andreescu va juca în optimi contra croatei Petra Martic. Aflată momentan pe locul 90 WTA, Bianca va urca cel puțin 15 locuri după Roma.

Andreescu followed Swiatek in press:

Q. I know movement is the most obvious adjustment players make on clay. What part of your game exactly do you adjust --

(Swiatek passing through the interview room.)

ANDREESCU: Get outta here. You had your moment, c'mon (laughter).#IBI22