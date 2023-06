Bianca Andreescu, performanța carierei la Roland-Garros, după un meci de excepție VIDEO

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu a reușit cea mai bună performanță a sa la turneul de Grand Slam de la Roland-Garros, calificarea în turul al treilea al competiției.

Joi, în turul secund, Bianca Andreescu (42 WTA) a învins-o fără mari probleme, scor 6-1, 6-4, pe americanca Emma Navarro (75 WTA).

Câștigătoare la US Open în 2019, Bianca nu trecuse până acum niciodată de turul al doilea în celelalte mari turnee de Grand Slam.

În turul al treilea, Andreescu va evolua sâmbătă cu ucraineanca Lesia Tsurenko.

