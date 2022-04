Bianca Andreescu sare în ajutorul femeilor abuzate domestic. "O experientă traumatizantă "

La Madrid, unde participă la turneul de tenis, Bianca Andreescu a discutat despre un subiect sensibil în lumea întreagă.

Tenismenna cu tată român a fost voluntară într-un centru unde veneau femeile abuzate domestic.

"În primul rând, am simțit că nu se discută suficient despre agresiunile pe care femeile le suportă în familie. Lucrurile devin mai serioase, lumea este din ce în ce mai conștientă. Cunosc și câțiva apropiați care au trecut prin ceva similar.

Este o experiență traumatizantă. M-am simțit foarte apropiată de oamenii de acolo.

Cine știe, poate într-o zi o să pornesc propria mea asociație în această zonă. Am o mulțime de idei. Nu știu pe care le voi și pune în aplicare, dar îmi face bine să fiu în acel mediu, să simt că pot ajuta.

Am făcut voluntariat la un centru unde se strângeau femeile abuzate domestic. Am mai mers și la un spital pediatric din Canada. Am pregătit câteva clipuri pentru niște pacienți care duceau bătălii grele din punct de vedere psihic.

Reacțiile lor, zâmbetele aduse, îmi făceau zilele mai frumoase. Sunt recunoscătoare pentru această experiență", s-a destăinuit Andreescu.

La Madrid, tenismena de origine română a învins-o pe americanca Alison Riske (42 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-0.

Bianca Andreescu va juca în turul următor tot cu o sportivă din SUA, Danielle Rose Collins.

