Bianca Andreescu, în tribune la România - Slovacia! Cum a fost surprinsă jucătoarea de tenis VIDEO

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană cu părinți români, a fost la Frankfurt pentru a susține România în meciul cu Slovacia.

Bianca Andreescu a încurajat România din tribunele arenei din Frankfurt. Deși reprezintă Canada, Bianca nu își uită originile. Andreescu a fost filmată sărbătorind calificarea în optimile de finală.

De altfel, ea este susținută puternic de români la turneele pe care le joacă în străinătate, și mereu le mulțumește în limba română.

Bianca Andreescu attending Romania's match against Slovakia and cheering them on as they advance to the round of 16! Hai Romania! pic.twitter.com/2pIctb2Vny