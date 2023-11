Motivul pentru care Bianca Andreescu a venit în România. Ce spune canadianca despre suspendarea Simonei Halep

În vârstă de 23 de ani, Bianca Andreescu (locul 92 WTA), fostă câștigătoare la de US Open, se află în România.

Ea își va lansa cartea de copii intitulată „Bibi joacă tare”, la București, în data de 4 noiembrie, prilej cu care a vorbit și despre situația Simonei Halep.

„Este foarte greu ce se întâmplă în cazul Simonei. Niciodată nu am fost în locul ei, dar să rămână optimistă”, a declarat Andreescu pentru Pro TV.

Bianca, care în ultima perioadă a avut probleme medicale, a dezvăluit și câteva lucruri legate de România.

„Familia mea e aici (în România), aici am început tenisul și aici am făcut școala, de la șapte ani până la nouă ani. La școală a fost greu, pentru că am început în Canada, m-am născut acolo, dar nu prea mi-a plăcut școala, mi-a plăcut să mă joc cu copiii în pauze.

Când vin în România sunt cea mai fericită, pentru că îmi văd familia, mă joc cu cățeii. Am salvat trei căței de pe stradă. Sunt foarte apropiată de bunica mea. Bunica este cea mai mare susținătoare a mea. La orice oră se uită la mine jucând. De câte ori se reia un meci, bunica se uită. E foarte drăguță.

Mereu, când vorbim la telefon, mă încurajează. Îmi spune că vrea să fiu fericită. Și mâncarea românească este bună. Cel mai mult îmi plac sarmalele, dar și mămăliga cu brânză. Gogoșile cu zahăr pudră sunt preferatele mele. Eu aș vrea să am casă și în Canada și în România. Aici am familia, dar în Canada am mulți prieteni și acolo am început viața”, a spus Bianca Andreescu pentru Digi24.

