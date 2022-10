Victorie mare pentru Bianca Andreescu, la revenirea în circuitul WTA

Bianca Andreescu s-a întors pe terenul de tenis, după prestația mai puțin reușită de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Canadianca a jucat la San Diego, unde în primul tur a dat peste rusoaica Liudmila Samsonova, care a câștigat ultimele trei dintre cele patru turnee la care a participat, inclusiv săptămâna trecută la Tokyo.

Bianca s-a impus cu 7-6 (1), 4-6, 6-2, administrând rusoaicei abia a doua înfrângere din ultimele 20 de meciuri jucate.

În runda următoare, Bianca poate avea un meci de gală, contra americancei Coco Gauff, care întâlnește azi o jucătoare venită din calificări.

