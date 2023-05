Bianca Andreescu, victorie miraculoasă la Roland-Garros: “O să fiu sinceră”. Ce rol a jucat bunica româncă

Jucătoarea canadiană Bianca Andreescu, locul 42 WTA, a eliminat-o, marţi seară, pe sportiva belarusă Victoria Azarenka, numărul 18 mondial şi favorită 18, în primul tur al turneului de grand slam de la Roland-Garros.

Andreescu s-a impus cu scorul de 2-6, 6-3, 6-4, în două ore şi jumătate. Impresionant e faptul că Bainca a întors rezultatul, de la 0-1 la seturi, 1-3 în setul doi și 15-40.

“O să fiu sinceră. Am început meciul gândindu-mă la bunica mea, pentru că îmbătrâneşte şi eu sunt foarte apropiată de ea. Mi-a spus: ”Bianca, vreau mult să te văd câştigând încă un turneu major (n.r. – Andreescu a triumfat la Wimbledon în 2019)”. Am avut asta în minte la un moment dat, când eram condusă cu 3-1. M-am şi emoţionat. În acel moment ceva a pornit în mine şi am început să joc mai bine. Mi-am spus că trebuie să schimb ceva. A fost un sentiment plăcut. Mi-a revenit spiritul de luptătoare”, a declarat Andreescu, potrivit site-ului WTA.

În faza următoare, sportiva canadiană o va întâlni pe americanca Emma Navarro, locul 75 WTA.