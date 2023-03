Bianca Andreescu, victorie superbă la Miami, contra unei foste câștigătoare de Grand Slam

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (31 WTA) s-a calificat duminică în optimile de finală ale turneului de 1000 de puncte de la Miami.

Bianca Andreescu a obținut o victorie superbă contra americancei Sofia Kenin (164 WTA), câștigătoare la Australian Open în 2020.

În optimi, Bianca Andreescu va evolua cu rusoaica Ekaterina Alexandrova.

🅱️RILLIANT 🅱️IANCA @Bandreescu_ continues her scintillating form in Miami, dispatching Kenin 6-4, 6-4 to reach the fourth round! #MiamiOpen pic.twitter.com/gMGtN2Wry1