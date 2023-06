Bianca Andreescu, eliminare dureroasă de la Hertogenbosch: ce a pățit jucătoarea canadiană în primul set

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la 's-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 225.480 de euro, fiind învinsă în două seturi, 7-6 (8/6), 6-3, de Viktoria Hruncakova din Slovacia, într-o partidă disputată joi.

Andreescu, favorita numărul şase, nu a reuşit să fructifice niciuna dintre cele nouă mingi de set de care a beneficiat în prima manşă, pe care a pierdut-o la tiebreak.

Jucătoarea de origine română a început bine setul secund şi a condus cu 2-0, însă adversara sa a revenit, graţie unui serviciu foarte bun, şi s-a impus în final cu 6-3.

Viktoria Hruncakova (fostă Kuzmova) o va înfrunta în sferturile de finală pe americanca Ashlyn Krueger, care a eliminat-o miercuri pe favorita numărul trei, belarusa Victoria Azarenka (6-3, 6-2).

Rezultate înregistrate joi în turul secund (optimi):

Celine Naef (Elveţia) - Caty McNally (SUA/N.8) 3-6, 6-4, 6-3

Viktoria Hruncakova (Slovacia) - Bianca Andreescu (Canada/N.6) 7-6 (8/6), 6-3

Emina Bektas (SUA) - Sachia Vickery (SUA) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.4) - Kimberly Birrell (Australia) 6-4, 7-6 (7/3)

