Ce-a făcut Bianca Andreescu la București: ”Eu am sânge românesc”

Jucătoarea de tenis Bianca Andreescu şi-a lansat, sâmbătă, la librăria Humanitas de la Cişmigiu, din Bucureşti, volumul biografic "Bibi joacă tare", în limba română.

"Este o carte despre copilăria mea. Am trecut prin multe încercări şi am scris foarte mult despre aceste lucruri. Sunt aici cu voi şi încerc prin mentalul meu să fiu pozitivă în fiecare zi. Ştiu că este greu să fim pozitivi în fiecare zi, dar cred că ăsta este secretul. Am scris despre acest lucru în carte pentru că vreau să încurajez nu doar copiii, ci pe toată lumea, să gândească pozitiv, să îşi urmeze visele, să practice sport, să citească. Eu nu ies din casă fără o carte la mine, pentru că de acolo învăţ cel mai mult despre oameni, despre viaţă, despre orice", a afirmat jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andrescu în faţa unei asistenţe numeroase.

Ea a precizat că este important pentru ea că volumul a fost tradus şi în limba română, pentru că simte că aparţine acestui popor, chiar dacă este născută în Canada.

"Este foarte important pentru mine că a apărut cartea şi în limba română, pentru că eu am sânge românesc. Nu vreau doar oamenii care vorbesc engleză să înveţe ceva din cartea şi din povestea mea, ci toată lumea. Nu mă aşteptam să vină atât de multă lume la lansarea cărţii mele în limba română, dar sunt foarte fericită pentru acest lucru. Mă bucur foarte mult că a venit şi bunica mea alături de mine, ea este suporterul meu numărul unu, mereu vorbesc cu ea la telefon şi mă sfătuieşte cum să joc", a mai spus Bianca Andreescu.

Cartea "Bibi joacă tare", "o poveste despre tenis, meditaţie şi o căţeluşă pe nume Coco", aşa cum a fost prezentată pe copertă, a apărut la editura Curtea Veche Publishing, traducerea în limba română fiind asigurată de Alina Gabriela Rudeanu.

La finalul prezentării cărţii, Bianca Andreescu a răspuns întrebărilor venite din sală, după care a acordat autografe.

