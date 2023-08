Criză de nervi pentru Bianca Andreescu: ”Taci din gură!”. Tenismena a refuzat să mai joace VIDEO

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu a fost eliminată în primul tur al turneului WTA de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, fiind învinsă în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), de ucraineanca Marta Kostiuk, într-o partidă disputată luni.

Kostiuk a salvat trei mingi de meci în setul decisiv, impunându-se după două ore şi 43 de minute de joc în faţa campioanei de US Open 2019. Ea o va înfrunta în optimi pe Caroline Garcia din Franţa, favorita numărul 2, calificată direct în turul secund.

Meciul a fost marcat și de o criză de nervi a Biancăi, supărată pe un spectator care vorbea în timpul punctelor. ”Taci din gură!”, a răbufnit tenismena, care a insistat pentru evacuarea din tribune a respectivului fan, refuzând să reia partida.

Bianca Andreescu screams ‘Shut up!’ at a guy in the crowd who keeps cheering when she misses a serve.

He was even saying ‘Out’ after her missed serves.

Security was called to remove the man from the stadium.

Bianca refused to play until he left. pic.twitter.com/cquJoLTFaB