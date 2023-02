Final de turneu dramatic pentru Bianca Andreescu. Ce s-a întâmplat în semifinala din Thailanda

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (42 WTA, principala favorită) s-a oprit sâmbătă în semifinalele turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari.

Bianca Andreescu a fost obligată să abandoneze partida cu ucraineanca Lesia Tsurenko (136 WTA), la scorul de 7-5, 4-0 pentru adversara sa.

Din câte se pare, Andreescu s-a confruntat cu o problemă la umărul drept, dar a fost afectată și de umiditatea mare din Thailanda.

În finală, Tsurenko va evolua cu chinezoaica Zhu Lin, care a trecut de compatrioata Wang Xinyu cu 6-2, 6-4.

