Bianca Andreescu, învinsă categoric de o compatrioată. Rezultate de la WTA Tokyo

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu (172 WTA) a foste eliminată marți, în prima rundă a turneului WTA 500 de Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a cedat în două seturi simetrice, 3-6, 3-6, în fața compatrioatei sale Victoria Mboko (23 WTA, favorită nr. 9).

Mboko, câștigătoarea turneului WTA 1.000 de la Montreal din luna august, s-a impus după o partidă de doar o oră și 15 minute, în care a reușit un as și a făcut trei duble greșeli, Andreescu, câștigătoarea US Open 2019, având un as și făcând două duble greșeli.

Mboko o va avea ca adversară în runda următoare pe germanca Eva Lys (50 WTA), venită din calificări.

Rezultate de marți din primul tur:

Jaqueline Cristian (România) - Alina Cearaeva (Rusia) 6-2, 6-3

Diana Șnaider (Rusia/N.7) - Daiana Iastremska (Ucraina) 6-3, 6-1

Victoria Mboko (Canada/N.9) - Bianca Andreescu (Canada) 6-3, 6-3

Leylah Fernandez (Canada) - Maria Sakkari (Grecia) 7-6 (7/5), 6-4

Wakana Sonobe (Japonia) - Nikola Bartunkova (Cehia) 6-4, 6-3

Sofia Kenin (SUA) - Moyuka Uchijima (Japonia) 6-1, 6-3.

