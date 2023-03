Jucătoarea canadiană Bianca Andreescu s-a accidentat la glezna stângă şi a părăsit terenul în scaun cu rotile la meciul cu Ekaterina Alexandrova, de marţi dimineaţă, din optimile Miami Open.

Andreescu s-a accidentat în setul doi, la scorul de 2-0 pentru Alexandrova, şi a fost scoasă de pe teren în scaun cu rotile.

Alexandrova câştigase primul set, scor 7-6 (0), iar meciul a fost întrerupt timp de o oră din cauza ploii, la scorul de 3-2.

"Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Să o văd pe teren cu dureri atât de mari, a fost dureros. Nu poţi să ajuţi, doar stai şi priveşti, este îngrozitor. Sper să îşi revină rapid şi îi urez recuperare uşoară", a spus Alexandrova.

În sferturi, sportiva rusă, cap de serie 18, va evolua cu jucătoarea cehă Petra Kvitova, cap de serie 15, care a trecut de Varvara Gracheva, scor 7-5, 7-6 (5).

Pure class from Ekaterina Alexandrova as she hugs Bianca Andreescu and gives her some words of encouragement following the injury in Miami.

Beautiful sportsmanship. ❤️ pic.twitter.com/Fse2qmcHAx