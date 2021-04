Meci greu pentru Bianca Andreescu in sferturile turneului de tenis de la Miami

Andreescu (20 ani), cap de serie numarul opt, s-a impus dupa doua ore si 36 minute, dupa ce a reusit 40 de winners pe parcursul jocului, mai mult decat dublu fata de adversara sa (17), dar a totalizat si 42 de greseli nefortate, de doua ori mai multe decat spaniola (21).In penultimul act, Bianca Andreescu o va avea ca adversara pe grecoaica Maria Sakkari, care a produs surpriza sferturilor de finala, reusind sa o elimine pe favorita numarul 2, japoneza Naomi Osaka , in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-0, 6-4, la capatul unui meci care a durat doar 69 de minute.Acesta este primul esec suferit de Osaka dupa mai bine de un an, ultima sa infrangere datand din februarie 2020, cand s-a inclinat in fata spaniolei Sara Sorribes Tormo, in cadrul Fed Cup . De atunci, jucatoarea nipona a reusit una dintre cele mai lungi serii de victorii din ultimii ani in circuitul feminin, in cursul careia a cucerit titlurile de Mare Slem la US Open si Australian Open In cealalta semifinala de la Miami Open se vor infrunta australianca Ashleigh Barty , numarul unu mondial, si ucraineanca Elina Svitolina.Barty, principala favorita si detinatoarea trofeului, a trecut marti in sferturile de finala, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3 de belarusa Arina Sabaleka, in timp ce Elina Svitolina, cap de serie numarul 5, a invins-o cu 6-3, 6-2 pe letona Anastasija Sevastova.In urma eliminarii japonezei Naomi Osaka in sferturile de finala, Ashleigh Barty si-a asigurat mentinerea pe prima pozitie in clasamentul WTA.Citeste si: